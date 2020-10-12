اليمن وبريطانيا يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية

أ ش أ

أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أن تشكيل الحكومة الجديدة سيشكل دفعة قوية لعملية السلام وتوحيد الجهود للتصدي للمشروع الحوثي في اليمن، وستعمل على تعزيز وليس المساس بالثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار وحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، حيث بحثا مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وعملية السلام وآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.

وشدد الحضرمي على أهمية الالتزام التام والدائم بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية التزمت بما عليها وفقا للآلية، وأن على المجلس الانتقالي احترام التزاماته والإسراع في تنفيذ ما عليه، بما في ذلك إخراج قواته من العاصمة المؤقتة عدن.

واستنكر الحضرمي، استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية في عرقلة وصول الفريق الأممي لخزان النفط صافر، من أجل تفادي حدوث كارثة بيئية حتمية، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن وضع حد لهذه العرقلة اللاأخلاقية من قبل مليشيا الحوثي، قبل فوات الأوان.

من جهته، أكد السفير البريطاني دعم بلاده للحكومة الشرعية ولجهود المبعوث الأممي لاسيما فيما يتصل بمشروع الإعلان المشترك، معربا عن تطلع بلاده إلى أن يتم التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية وأن يسود الأمن والاستقرار كافة ربوع اليمن.