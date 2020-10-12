الهلال الأحمر المصرى يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء

أعلن الهلال الأحمر المصرى رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة السيول المحتملة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتضمنت استعدادات الهلال الأحمر هذا العام تعاونا وثيقا مع فريق الإنقاذ Rescue squad، الذى أظهر قدراته ومهاراته فى مجال الإغاثة والإنقاذ فى الأزمات والكوارث خلال العامين الماضيين.



وأعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، عن ترحيبها بالتعاون بين الهلال الأحمر المصرى وفريق الإنقاذ Rescue Squad، مشددة على أن الهلال الأحمر المصرى دائما من السباقين فى تقديم الدعم والمساندة الفورية للشعب المصرى كافة فور وقوع أى كارثة مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال والنساء والمسنين، من خلال تقديم كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية.



وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى ستكون دائما على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لمتطوعى الفريقين وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من تسهيلات وتذليل أية عقبات تقف حائلا أمام أداء دورهم لكل فئات المجتمع.



ومن جانبه، قال د.رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى، إنه تم رفع درجة التأهب والجاهزية القصوى بمركز عمليات الطوارئ طوال الـ 24 ساعة خلال أيام الأسبوع لرصد ومتابعة كافة البلاغات الواردة للهلال الأحمر المصرى والدفع بالفرق الإغاثية للمناطق المتضررة.



وأضاف الناظر، أنه تم تجهيز المخازن الإقليمية ودعمها باحتياطيات من المهمات الإغاثية، كما تم تجهيز المخزون المحلى لجميع أفرع الهلال الأحمر المصرى، بالإضافة إلى تجهيز الأسطول المركزى الذى يشمل سيارات التدخل السريع والدفع الرباعى والسيارات الطبية المستخدمة فى عمليات الإغاثة.



وعن أنشطة الفريق، قال مؤسس فريق Rescue squad إن الفريق بدأ العمل على الأرض منذ ثلاث سنوات بسيارتين فقط وخلال هذه السنوات حقق انتشارا واسعا في جميع محافظات الجمهورية بقوة 150 سيارة دفع رباعى مهيئة للعمل فى المناطق الصعبة تعمل من خلال 300 متطوع يشاركون في أعمال الإنقاذ والإغاثة العاجلة.