اليوم السابع
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المكسيك تسجل 3175 إصابة جديدة بكورونا و139 وفاة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:39 ص
المكسيك تسجل 3175 إصابة جديدة بكورونا و139 وفاة كورونا فى المكسيك - أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأحد إنها سجلت 3175 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و139 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 817503 إصابات و83781 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.


المكسيك

كورونا

كورونا فى المكسيك

فيروس كورونا

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