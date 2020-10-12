المكسيك تسجل 3175 إصابة جديدة بكورونا و139 وفاة

رويترز

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأحد إنها سجلت 3175 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و139 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 817503 إصابات و83781 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.