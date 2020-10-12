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خالد صلاح
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المغرب يسجل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:22 م
المغرب يسجل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 1357 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 153761 حالة في المغرب.
 
وأضاف بيان لوزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 2744050 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
 
أضاف البيان بأنه تم تسجيل 31 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2636 حالة.
كما تم تسجيل 2091 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 129498.
 

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