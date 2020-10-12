المصرية للاتصالات تغير كابينة تليفون متهالكة بالشرقية استجابة لـ"اليوم السابع"

فى استجابة سريعة من الشركة المصرية للاتصالات، لحل الشكاوى الواردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة مواطن بخصوص تهالك كابينة تليفون فى شارع غرب السلخانة بمركز بلبيس فى محافظة الشرقية، أكدت الشركة أنه تم التواصل مع قطاعات الإسكندرية، ومنطقه تليفونات الشرقيه للعمل على حل المشكله المصريه وتم التواصل مع العميل للتأكيد عليه بأنه سيتم حل المشكله فى أسرع وقت وتم عمل الصيانة اللازمة للبوكس والتأكد من رفع كفاءة التليفون الارضى والإنترنت من العميل.

كما قالت الشركة فى بيانها انه لتسهيل الأمور على أبنائنا الطلاب ومتابعه العمليه التعلميه وبدايه العام الدراسي الجديد لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة الكابنية كما هو موضح بالصور بعد اعمال الصيانه.

وكان القارئ احمد اسماعيل ابو العلا أرسل شكوى لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع متضررا فيها من تهالك كابينة الهاتف فى شارع غرب السلخانه بمركز بلبيس فى محافظة الشرقية مما يعمل على صعوبة فى الإتصال وقطع خدمات الأنترنت فى ظل أداء الطلاب للأمتحانات لافتا أن الأهالى تقدمت بالعديد من الشكاوى لاستبدال البوكس التهالك بأخر جديد ولكن لم يتم الإستجابة

وتأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".