المركز الأوروبى لدراسة مكافحة الإرهاب: توكل كرمان نفذت مخططا أمريكيا لتدمير اليمن

إبراهيم سعيد

أكد الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب، أن توكل كرمان كانت على تواصل مع الولايات المتحدة خلال 2011 لتنفيذ مخططها باليمن. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «كرمان لعبت دورا كبيرا في توزيع الأموال التي حصلت عليها من السفارة الأمريكية وقطر لتحريض الشباب اليمني ضد بلده».

وأكد محمد أن توكل كرمان تخدم سياسات الإخوان التي تستهدف زعزعة المنطقة وإثارة الفوضى، مشيرا إلى أن تسريبات خطابات هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق فضحت دور توكل كرمان التخريبي.

من جانب آخر، قال عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إن الاحتجاز خارج إطار القانون في قطر هو القاعدة العامة السائدة، مضيفا أن قطر تستخدم قوانين تعسف بالحريات والحقوق تحت اسم مكافحة الإرهاب وهي الداعمة للإرهاب بالمنطقة العربية .

وأضاف عبد الجواد أحمد في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تنظيم الحمدين يرتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية من التعذيب حتى الموت داخل السجون إلى الاختفاء القسرى لبعض المواطنين المعارضين وغير المواطنين أيضا من جنسيات أخرى، مضيفا أن السلطات القطرية تستخدم القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة.

وأشار عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إلى أن النظام القطرى وعلى رأسه تميم بن حمد يمارس الإرهاب والتعذيب والتنكيل داخل السجن القطرى، موضحا أن تنظيم الحمدين ينتهج كل ألوان التعذيب ضد المسجونين الذين ينتقدون سياسات تميم .

يذكر أنه فى الوقت الذى يواصل فيه النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية ونشر الأكاذيب والشائعات لزعزعة الاستقرار، خرج عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدنى لكشف وفضح أكاذيب وسيناريوهات قنوات الشر لإظهار صورة غير حقيقة عن الأوضاع الداخلية بمصر، مؤكدين أن أغلب التقارير التى تبثها قناة الجزيرة القطرية والشرق ومكملين بادعائهم وجود مظاهرات فى مصر ما هى إلا تقارير مصطنعة معدة داخل استديوهاتهم.

وفى إطار مسئولياتهم لمواجهة سيناريوهات الإعلام القطرى والتركى لإظهار صورة غير حقيقة عن الأوضاع الداخلية بمصر، أعلن عدد من منظمات المجتمع المدنى عن تبنيهم حملة وطنية تضم فرق متطوعين من الشباب ذى الخبرة والموهبة لكشف تضليل إعلام قطر وتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية وقنوات الشر.