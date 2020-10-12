المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب تتفقد منطقة البغدادى الصناعية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح مصطفى عبد الحليم جاعون مدير منطقة البغدادى الصناعية بمحافظة الأقصر، أنه زار المنطقة وفد من أعضاء المبادرة الرئاسية لتأهيل شباب التنفيذيين بالمنطقة، وذلك لمتابعة العمل داخلها وتجهيزات المصانع لخدمة المستثمرين بالمحافظة خلال الفترة المقبلة بصورة أكبر.

وخلال الجولة بالمنطقة الصناعية، تفقد وفد من أعضاء المبادره الرئاسية لتأهيل شباب التنفيذيين، عددا من المصانع والمجمع الصناعى الذى تم افتتاحه وطرح المساحات داخله أمام المستثمرين مؤخراً، حيث تم رسمياً خلال الفترة الماضية فتح الباب لأولى الخطوات على طريق الصناعة والمستقبل الجديد وهو "المجمع الصناعى بالبغدادى" الذى يعد باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس السيسى، والذى تم الانتهاء منه تماماً، وتم تسليمه لطرحه أمام المستثمرين فى أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر.

ويقول مصطفى عبد الحليم جاعون مدير منطقة البغدادى الصناعية بالأقصر، إنه تم خلال الشهور الماضية العمل على قدم وساق فى تقديم الدعم اللازم لكافة أوجه العمل الصناعى بمنطقة البغدادى الصناعية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشروعات القومية فى مدينة البياضية، ومحافظة الأقصر، حيث تم الانتهاء رسمياً من تسليم أول مجمع صناعى بالمنطقة، وذلك خلال زيارة المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مقر المجمع الصناعى الجديد بمنطقة البغدادى الصناعية، وذلك لتسلمه رسمياً عقب الانتهاء من إنشائه لتوفير 206 وحدات صناعية للمستثمرين بجنوب الصعيد.

وأضاف مصطفى عبد الحليم لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الفترة الماضية تم المرور على أعمال الرصف بالمنطقة الصناعية وأعمال التبطين للتربة، كما تفقد الأعمال الإنشائية لمحطة الصرف الصحى بالمنطقة، كما وجه بضرورة التزام العمالة باتخاذ الإجراءات الاحترازية طبقاً لتعليمات وزارة الصحة، ووجه أيضاً بسرعة إنهاء الأعمال على أرض الواقع، مضيفاً أنه تم حتى نهاية العام الماضى تنفيذ أكثر من 90% من إنشاءات المجمع الصناعى بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، والمقام على مساحة 48.5 فدان، والذى يضم 206 وحدات صناعية، موضحا أن المجمع الصناعى منذ بدء العام الجارى وفى ظل ظروف أزمة فيروس كورونا، تواصلت الأعمال داخله، وتم الانتهاء منه تمهيداً لافتتاحه وطرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل أمام الشباب، بما يساهم فى إيجاد فرص عمل جديدة، وتنمية الاقتصاد فى محافظة الأقصر.



وفد من المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب يتفقدون منطقة البغدادى الصناعية (1)



وفد من المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب يتفقدون منطقة البغدادى الصناعية (2)



وفد من المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب يتفقدون منطقة البغدادى الصناعية (3)



وفد من المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب يتفقدون منطقة البغدادى الصناعية (4)



وفد من المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب يتفقدون منطقة البغدادى الصناعية (5)



وفد من المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب يتفقدون منطقة البغدادى الصناعية (6)