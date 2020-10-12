المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يرتفع بالمستهل وسط هبوط 118 سهما

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% رابحاً 9.36 نقطة ليصل إلى مستوى 8522.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% خاسراً 63.78 نقطة ليصل إلى مستوى 14779.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 125.1 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.64%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.10%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.75%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.50%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.43%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.31%.

وقفز 63 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "فيبكو" بنسبة 7.41%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 6.46%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 5.61%، فيما تراجع 118 سهماً على رأسها سهم "كيمانول" بنسبة 4.73%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 2.82%، ثم سهم "المعذر ريت" بنسبة 2.69%، فيما تصدر سهم "فيبكو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 178.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن رفع تعليق تداول سهمي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري، ابتداءً من جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد إعلان مجموعة سامبا، عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع البنك الأهلي، والتي اتفق البنكان، بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية ("الاندماج").