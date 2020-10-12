اليوم السابع
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المؤبد لـ 4 أشخاص لسرقتهم توك توك من قائده بالإكراه بمنيا القمح

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:31 ص
المؤبد لـ 4 أشخاص لسرقتهم توك توك من قائده بالإكراه بمنيا القمح محكمة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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ضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وسكرتارية محمد فاروق، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد والمشدد 5 سنوات للمتهم الخامس ، لقيامهم بسرقة توك توك من قائده تحت التهديد بدائرة منيا القمح .

تعود أحداث القضية رقم 48958 جنايات منيا القمح ، لسنة 2019 ليوم 12 ديسمبر ، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود مرسي ، مأمور مركز شرطة منيا القمح ، يفيد بلاغا من " شعبان ال م" 20 سنة مقيم بندر منيا القمح، يفيد أثناء سيره بالطريق العام ليلا، مستقلا دراجته البخارية " توك توك" استوقفه شخصان لتوصيلهما وفى الطريق وفى مكان خالى من المارة كان ينتظرهم 3 أخرين قاموا بشل حركته وتهديده بسلاح نارى، وسرقة دراجته البخارية، وهاتفه المحمول.

وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، إلى صحة الواقعة وقيام "عبد الله أ م" 31 سنة سائق، و" عاطف م ص" 18 سنة طالب، و" أحمد ى ع" 25 سنة حداد مسلح، و" فارس ع ع ص" 19 سنة عامل بمزرعة، و" رأفت ع م" 39 سنة فلاح، جميعهم مقيمين قرية المحمدية مركز منيا القمح، بارتكاب الواقعة.

تم القبض عليهم وإحالتهم من قبل نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


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