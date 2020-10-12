اللواء مدحت قريطم،: الملصق الإلكترونى ينتهى بانتهاء الرخصة ويشحن مع تجديد الرخصة

كتب-أحمد صلاح العزب

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، إنه تم مد مهلة تركيب الملصق الالكتروني لجميع السيارات حتى 21 نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن الملصق عبارة عن شريحة إلكترونية مخزن بها بيانات المركبة.

وأضاف اللواء مدحت قريطم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن الشريحة لم يصدر منها أي إشارات، وفائدتها تنظيم حركة المرور وتقوم بعمل عملية توصيف لعدد المركبات الموجودة بالمناطق، بجانب المخلفات المرورية حيث أنها تقوم بالتقاط المخالفة إلكترونيا، خاصة عربات النقل الثقيل.

وأوضح أن الشريحة تصدر موجات تتعرف على المنطقة الموجودة بها، حيث أن الملصق ينهى على فهلوة المصريين، مشيرا إلى أن مسؤولى المرور لديهم أجهزة كمبيوتر ترصد العربات التى فيها ملصق إلكترونى أو بدون ملصق، منوها بأن تلك الخطة على جميع مستوى الجمهورية.

وتابع فريطم: الملصق معالج ضد المياه والحرارة، حيث أنه من ضمن الدول التي طبق فيها هذا الملصق كانت نيويورك ودبي، كما أن الملصق الالكتروني يشمل الموتوسيكلات ويتم تركيبه على الفانوس الأمامي، مشيرا إلى أنه ينتهي بانتهاء الرخصة ويتم شحنه مع تجديد الرخصة.