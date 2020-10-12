اللواء مدحت قريطم،: الملصق الإلكترونى ينتهى بانتهاء الرخصة ويشحن مع تجديد الرخصة

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، إنه تم مد مهلة تركيب الملصق الالكتروني لجميع السيارات حتى 21 نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن الملصق عبارة عن شريحة إلكترونية مخزن بها بيانات المركبة.
وأضاف اللواء مدحت قريطم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن الشريحة لم يصدر منها أي إشارات، وفائدتها تنظيم حركة المرور وتقوم بعمل عملية توصيف لعدد المركبات الموجودة بالمناطق، بجانب المخلفات المرورية حيث أنها تقوم بالتقاط المخالفة إلكترونيا، خاصة عربات النقل الثقيل.
وأوضح أن الشريحة تصدر موجات تتعرف على المنطقة الموجودة بها، حيث أن الملصق ينهى على فهلوة المصريين، مشيرا إلى أن مسؤولى المرور لديهم أجهزة كمبيوتر ترصد العربات التى فيها ملصق إلكترونى أو بدون ملصق، منوها بأن تلك الخطة على جميع مستوى الجمهورية.
وتابع فريطم: الملصق معالج ضد المياه والحرارة، حيث أنه من ضمن الدول التي طبق فيها هذا الملصق كانت نيويورك ودبي، كما أن الملصق الالكتروني يشمل الموتوسيكلات ويتم تركيبه على الفانوس الأمامي، مشيرا إلى أنه ينتهي بانتهاء الرخصة ويتم شحنه مع تجديد الرخصة.
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