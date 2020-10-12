اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:09 ص
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الكاميرون تسجل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:50 ص
الكاميرون تسجل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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سجّلت الكاميرون خلال الـ 24 ساعة الماضية، 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكاميرونية، يوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 21 ألفاً و 203 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 423 شخصاً.


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