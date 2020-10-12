الكاميرون تسجل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الكاميرون خلال الـ 24 ساعة الماضية، 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكاميرونية، يوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 21 ألفاً و 203 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 423 شخصاً.
الكاميرون تسجل 470 إصابة جديدة بفيروس كوروناالإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:50 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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سجّلت الكاميرون خلال الـ 24 ساعة الماضية، 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
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