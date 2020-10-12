اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن صرف مرتبات العاملين بالجامعة العمالية الأسبوع الجارى.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:17 م
القوى العاملة تعلن صرف مرتبات العاملين بالجامعة العمالية الأسبوع الجارى.. صور اجتماع وزير القوى العاملة
كتب أسامة عبد الحميد

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عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، اجتماعا مهما لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغى، لبحث بعض القضايا العمالية، وفي مقدمتها المشاكل الخاصة بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية، تمهيدا لوضع الحلول العاجلة والآجلة في هذا الشأن .

وقرر الاجتماع صرف مرتبات العاملين بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية قبل نهاية الأسبوع الحالى. كما قرر الاجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، وإضافة خبرات جديدة تواكب عمليات التطوير واستثمار الأصول، للوصول بها نحو الشكل اللائق المطلوب الوصول إليه في الخطة المستقبلية الجاري العمل عليها، فضلا عن إقالة بعض قيادات الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية.

ووافق الاجتماع علي النظر في بيع أرض مقر الجامعة العمالية بالدراسة التي يملكها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاستخدام الأمثل لجميع الأصول لتواكب عملية التطوير، مع اتخاذ مبنى الأكاديمية الجديدة الطوب الرملى مدينة نصر مقرا رئيسيا للجامعة العمالية .

 فى مستهل الاجتماع قال وزير القوى العاملة، إن تطوير الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو السبيل نحو الوصول بتلك المؤسسات إلى الشكل المطلوب، وذلك لن يتأتى إلا من خلال العمل على عدة محاور مهمة.

وأكد الوزير أهمية اجتماع اليوم بالنسبة للجامعة والمؤسسة وموظفيها لضرورة حل المشكلات التي يعانون منها والوقوف على سبيل لتطوير الجامعة لتواكب التطورات التي يشهدها المجتمع حالياً ، وتستطيع المنافسة وتقديم تعليم وتدريب بكفاءة عالية على غرار باقى الجامعات والمؤسسات التعليمية .

وأشار الوزير إلى ضرورة وضع مشكلة أجور العاملين بتلك المؤسسات  الأهمية القصوى في الفترة المقبلة وضرورة تدبيرها بأساليب مبتكرة وأفكار من شأنها توفير الاحتياجات المالية لكل منشأة أو فرع على حدة من إيراداته الداخلية الناتجة من الأنشطة التي يوفرها، ويقوم بها كل فرع يتبع الجامعة والمؤسسة ، حيث يصل عدد الفروع التابعة لها 56 فرعا ، ويمكن توزيع العاملين بالمركز الرئيسي عليها وتوفير احتياجاتهم المالية من نواتج أنشطة كل فرع .

وفي ختام الاجتماع  تمت الموافقة علي تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة القوي العاملة ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  لتطوير اللوائح الداخلية للعمل داخل تلك المؤسسات واعتمادها وتحديد محاورها والمسئولين عن وضع كل محور مع ضرورة فصل الجامعة العمالية عن المؤسسة الثقافية من الناحية الإدارية.

 كما وافق الاجتماع علي عمل حصر لأصول المؤسسة بمستنداته وتحديد ما هو مملوك وما هو مؤجر ،   فضلا عن عمل حصر للمديونيات تفصيلياً على الجامعة والمؤسسة لكل الجهات ، وإعداد كشف كامل ببيانات العاملين بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، بحيث تكون بيانات وظيفية كاملة شاملة لكل بيانات العاملين لعمل تقييم موضوعي لهم .

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