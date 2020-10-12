القوى العاملة تعلن تعيين 442 شاباً وتحرر 396 محضراً للمنشآت المخالفة بالمنيا

كتب أسامة عبد الحميد

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا 442 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، بينهم إثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 2540 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب .



وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لـ 61 عاملاً بواقع 162 ألفاً و 348 جنيها لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، كما تم استخراج 1048 شهادة قياس مستوي المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال على المهن المطلوبة، وذلك من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.



وقال وليد الإمام مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، إن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضى في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 511 منشأة، فضلا عن القيام بـ 17 حملات تفتيشية، أسفر عنها تحرير 222 محضراً سلامة وصحة مهنية و20 حالة غلق إداري و 35 ندوات توعية، فضلاً عن بحث 16 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .



أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 892 منشأة يعمل بها 1437 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 174 محضر مخالفة قانون العمل ، وتم تلقى 19 شكوى عمالية ، حفظ منها 13 شكوى ، و 6 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .



وعن التفتيش لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 222 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضراً للمنشآت المخالفة .

