اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القومى للمرأة بالشرقية يستخرج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:43 ص
القومى للمرأة بالشرقية يستخرج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات.. صور استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بأبو حماد
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استخرج فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مقررة الفرع، 100بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بمركز ومدينة أبوحماد، بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية، والعميد حسن علوش، وذلك بقرى" منشأة العباسة والعراقى وكفر عياد والجعفراية بسجل مدنى أبوحماد.

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس بالشرقية، فى تصريخ خاص، إن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل .

IMG-20201011-WA0027
 
 
IMG-20201011-WA0028
 
 
IMG-20201011-WA0029
 

الشرقية

القومى للمراة بالشرقية

بطاقات الرقم القومى

الاحوال المدنية

مشروع بطاقتك حقوقك

اخبار المحافظات

سيدات ابو حماد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة