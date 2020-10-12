القومى للمرأة بالشرقية يستخرج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات.. صور

الشرقية - فتحية الديب

استخرج فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مقررة الفرع، 100بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بمركز ومدينة أبوحماد، بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية، والعميد حسن علوش، وذلك بقرى" منشأة العباسة والعراقى وكفر عياد والجعفراية بسجل مدنى أبوحماد.

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس بالشرقية، فى تصريخ خاص، إن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل .