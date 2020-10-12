"القوصى" يستقبل سفير كازاخستان بـ"الفضاء المصرية" ويهديه درع الوكالة.. صور

كتب محسن البديوى

استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ونائبه الدكتور محمد عراقي، السفير خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، وسانجار وليخانوف مستشار السفارة بالقاهرة، وزار الوفد مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية وتم شرح أقسام المبني، وما جرى إنجازه من أعمال، كما تم زيارة المعامل الأخرى (الحمولة الفضائية، النموذج الهندسي، الغرفة الحرارية).



وناقش الدكتور القوصي مجالات التعاون المستقبلية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء مع وكالة الفضاء الكازاخستانية، من خلال سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة.



وعبر السفير الكازاخستاني عن سعادته بوجوده بوكالة الفضاء المصرية، حيث تعتبر هذه هى الزيارة الأولى له لمؤسسة حكومية داخل مصر بعد شهر من توليه منصب سفير دولة كازاخستان.



كما شهدت الزيارة إهداء الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية درع الوكالة للسفير الكازاخستانى بالقاهرة.