القبض على تشكيل عصابى لتتبع وسرقة رواد البنوك بمنطقة شبرا

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

نجحت اليقظة الأمنية لرجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى الإيقاع بزعيم أخطر تشكيل عصابى لتتبع وسرقة رواد البنوك بشبرا مصر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد خالد سيف مفتش مباحث فرقة شبرا مصر مفاده تلقى قسم شرطة شبرا مصر بلاغا من صاحب محل ملابس كائن بشارع بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى (94 ألف جنيه) من فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة النزهة، وتركه السيارة ملكه أمام المحل ملكه ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها، حيث توصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم، وأمكن ضبط 2 منهم بمنطقة البراجيل بالجيزة حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- كيس بداخله 12 قطعة "بوجيه" والتى تستخدم فى كسر زجاج السيارات).

بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع المتهم الهارب تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع من أمام البنوك وأقرا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة، تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى قدره (55 ألف جنيه) من متحصلات وقائع السرقة بمسكنهما- وكذا 2 شاشة عرض- 2 جهاز تابلت- 2 ساعة يد رجالى والتى أقرا بشرائها من متحصلات وقائع السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.