العراق و هولندا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين مع نظيره الهولندي مارك روته، مجمل العلاقات العراقية الهولندية، وسبل تعزيز علاقات التعاون.
و أوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي، ناقشا خلاله تعزيز التعاون في الجانب الأمني وبالأخص ما يتعلق بمكافحة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية ضمن إطار التحالف الدولي، والتعاون في ملف النازحين واللاجئين، فضلاً عن عمل المنظمات الدولية داخل العراق.
العراق و هولندا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائيةالإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:08 م
رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
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بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين مع نظيره الهولندي مارك روته، مجمل العلاقات العراقية الهولندية، وسبل تعزيز علاقات التعاون.
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