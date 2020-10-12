اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:48 م
خالد صلاح
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العراق و هولندا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:08 م
العراق و هولندا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
أ ش أ

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بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين مع نظيره الهولندي مارك روته، مجمل العلاقات العراقية الهولندية، وسبل تعزيز علاقات التعاون.
و أوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي، ناقشا خلاله تعزيز التعاون في الجانب الأمني وبالأخص ما يتعلق بمكافحة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية ضمن إطار التحالف الدولي، والتعاون في ملف النازحين واللاجئين، فضلاً عن عمل المنظمات الدولية داخل العراق.


العراق

مصطفى الكاظمى

هولندا

مارك روته

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