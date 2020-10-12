وأكد المسؤول الأممي حدوث زيادة في أعداد المخلفات الحربية وأشكال أخرى من المواد المتفجرة من ضمنها العبوات الناسفة المبتكرة، بعد احتلال داعش عددا من المحافظات.

وأشار إلى أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام موّلت عمليات مسح في محافظات نينوى وكركوك والأنبار وصلاح الدين وديالي، واكتشفت وأبلغت عن المناطق المشتبه في كونها ملوثة والمناطق مؤكدة التلوث.

وتعد محافظة البصرة أكثر المحافظات تلوثاً لوجود حقول ألغام من حروب سابقة على مساحة 883 مليون متر مربع، وهي ناتجة عن الحرب مع إيران 1980 ـ 1988، وحرب الخليج عام 1991، وغزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وتشمل هذه المساحات حقول الألغام الحاجزة على طول حدود العراق مع إيران والمملكة العربية السعودية.

