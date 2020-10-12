صنفت الأمم المتحدة دولة العراق كأكثر دول العالم تلوثا بالألغام، حيث تبلغ المساحة الملوثة بالألغام بها ثلاثة مليارات متر مربع، وقال مدير برنامج العراق في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بير لودهاس - في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الإثنين - إن المساحة الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية في العراق تبلغ مليارين و987 مليونا و275 ألفا و90 مترا مربعا، يقع ضمنها 257 مليونا و378 ألفا و865 مترا مربعا في إقليم كردستان.
وأكد المسؤول الأممي حدوث زيادة في أعداد المخلفات الحربية وأشكال أخرى من المواد المتفجرة من ضمنها العبوات الناسفة المبتكرة، بعد احتلال داعش عددا من المحافظات.
وأشار إلى أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام موّلت عمليات مسح في محافظات نينوى وكركوك والأنبار وصلاح الدين وديالي، واكتشفت وأبلغت عن المناطق المشتبه في كونها ملوثة والمناطق مؤكدة التلوث.
وتعد محافظة البصرة أكثر المحافظات تلوثاً لوجود حقول ألغام من حروب سابقة على مساحة 883 مليون متر مربع، وهي ناتجة عن الحرب مع إيران 1980 ـ 1988، وحرب الخليج عام 1991، وغزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وتشمل هذه المساحات حقول الألغام الحاجزة على طول حدود العراق مع إيران والمملكة العربية السعودية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة