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العثور على جثة طفل حديث الولادة بجوار أحد المصارف بالمنيا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:17 م
العثور على جثة طفل حديث الولادة بجوار أحد المصارف بالمنيا جثة طفل - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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عثرت أجهزة الأمن بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا علي جثة طفل ملقاة بجوار المصرف القبلى، وتم نقل الجثة لمستشفي ملوي العام ودفنه بمقابر الصدقة.
 
كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم  شرطة ملوي بالعثور علي جثة طفل بجوار المصرف القبلي علي أطراف مدينة ملوي من الناحية القبلية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ملوي العام.
 
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 34036 لسنة 2020  إداري قسم شرطة ملوي والعرض علي النيابة العامة والتي قررت تسليم جثة الطفل لأحد المواطنين من أصحاب مقابر الصدقة لدفن جثة الطفل مع وضع علامة علي قبره وتكليف المباحث بعمل التحريات اللازمة لمعرفة والد ووالدة الطفل وسبب وظروف الواقعة.
 
 
 
 
 

 


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