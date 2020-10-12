اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:25 م
خالد صلاح
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الصحة العالمية تعلن بلوغ عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" أعلى مستوى له

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:06 م
الصحة العالمية تعلن بلوغ عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" أعلى مستوى له المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس
أ ش أ

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أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، اليوم الإثنين، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد بلغ خلال الأيام الأخيرة أعلى مستوى له منذ بدء تفشي الوباء حول العالم، محذّرا من الاعتماد على ما يسمى بـ"مناعة القطيع". 
وقال جبريسوس، في تصريحات نشرتها منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني: "كل يوم من الأيام الأربعة الماضية شهد أعلى عدد من الحالات المسجلة حتى حينه"، مضيفا: "حول العالم، نرى الآن زيادة في عدد حالات كوفيد-19 المسجلة خصوصا في أوروبا والأمريكتين". 
وحذّر المسئول الأممي من مناقشة الوصول لمناعة القطيع من خلال إتاحة الفرصة للفيروس بالانتشار، مؤكدا أن مناعة القطيع تتحقق فقط بحماية الناس من الفيروس وليس بتعريضهم للفيروس. 
وأضاف: "لم تُستخدم على الإطلاق في تاريخ الصحة العامة مناعة القطيعة كاستراتيجية للاستجابة لتفشٍ، ناهيك عن جائحة، إنها إشكالية علميا وأخلاقيا". 


منظمة الصحة العالمية

تيدروس أدهانوم جبريسوس

كورونا

إصابات كورونا

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