الشرطة المغربية تحتجز سيارة أجرة محملة بالمخدرات فى تاونات

وكالات

تمكنت دورية تابعة للدرك الملكى بغفساى بإقليم تاونات المغربى من ضبط سيارة أجرة محملة بكمية من المخدرات وتوقيف سائقها، قرب دوار المعلومة بجماعة سيدى يحيى بنى زروال التابعة للإقليم.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن مصادر مطلعة أوضحت أن "عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة الأجرة المذكورة، التي نقطة انطلاقها مدينة مكناس، أسفرت عن العثور على 4 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام من مخدر (الشيرا) وقنطار من الكيف، وكيلوغرامين من مادة (طابا) المخدرة".

وأشارت المصادر، إلى أن مرافقين اثنين للسائق تمكنا من الإفلات من قبضة الدرك مستغلين صعوبة تضاريس المنطقة.

وأضافت، أنه جرى وضع السائق المنحدر من مدينة مكناس قيد الحجز، فيما تم تحرير مذكرة بحث في حق المشتبه فيهما الآخرين.