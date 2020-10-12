السيطرة على حريق نشب بشقة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الغربية

الغربية فريق المحافظات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، على حريق هائل اندلع بشقة مدير الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية، الكائنة بمدينة كفرالزيات بعد تسبب ماس كهربائى بثلاجة الطعام بالشقة فى اشتعال النيران بغرفة المطبخ، وامتدادها لباقى الغرف، واشتعال النيران بباقى الشقة.

وكان العميد تامر طنطاوى مأمور مركز كفرالزيات قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بقيام اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الغربية بالإبلاغ باندلاع أدخنة وألسنة نيران من شقته بمدينة كفر الزيات بعد إبلاغه من قبل الجيران بذلك، ومشاهدتهم بتصاعد الأدخنة من نوافذ المنزل.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية إلى المنزل، حيث تبين اشتعال النيران بالطابق الثانى من المنزل، وتبين عدم تواجد أحد فيه، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقى المنزل، وتبين من المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائى بثلاجة الطعام بالمنزل، ما أدى لاشتعال النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة، وحصر للتلفيات.