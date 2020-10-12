السيسى يوجه بمواصلة التعاون المكثف مع شركة إينى للبترول وتسهيل نشاطها بمصر.. أخبار مصر

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسى يوجه بمواصلة التعاون المكثف مع شركة إينى للبترول وتسهيل نشاطها بمصر، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأليساندرو بوليتي رئيس الاستكشاف والإنتاج بشركة "إينى".

السيسى يوجه بمواصلة التعاون المكثف مع شركة إينى للبترول وتسهيل نشاطها بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأليساندرو بوليتي رئيس الاستكشاف والإنتاج بشركة "إيني".

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار لحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. غدا غلق باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن اللجنة العليا للتنسيق قررت غلق باب تسجيل الرغبات غدا الثلاثاء بموقع التنسيق الإلكترونى.

الجزيرة تحتفل بيوم المثليين.. ونشطاء يسخرون: ذيعوا فيديو عن عبودية قطر

حرصت منصة الجزيرة بلس ( AJ+ ) الفرنسية التابعة لمحطة الجزيرة القطرية على الاحتفاء باليوم العالمى للخروج للنور، 11 أكتوبر، وهو يوم مخصص للتشجيع المثليين للكشف عن أنفسهم.

سويسرا تسجل أكثر من 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت سويسرا عن تسجيل أكثر من 4000 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

الهيئة الوطنية تعلن خوض 3964 مرشحًا فرديًا بانتخابات البرلمان بدلا من 4032

كشفت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى والتى انفردت "اليوم السابع" بنشرها، عن تقليص عدد المرشحين التى سبق وتم الإعلان عنها فى 5 أكتوبر من 4032 مرشحا إلى 3964 مرشحا حيث نقص عدد المرشحين بنحو 68 مرشحا.

تمثال ديليسبس المثير للجدل يصل متحف قناة السويس العالمى.. صور وفيديو

لازالت عملية نقل تمثال المهندس الفرنسى، فرديناند ديليسبس، الذى أشرف على حفر قناة السويس، منذ أكثر من 150 عامًا، من محافظة بورسعيد، متحف قناة السويس العالمى فى محافظة الإسماعيلية، تمثل جدلا كبيرا لدى الشارع الإسمعلاوى والبورسعيدى.

محمود الكردوسى يزور "اليوم السابع" ويطلع على تجربة التليفزيون الديجيتال

زار الكاتب الصحفى محمود الكردوسى رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ، اليوم الاثنين، مقر مؤسسة "اليوم السابع"، وتعرف على دورة العمل فى مختلف الأقسام والمواقع التابعة وآليات العمل بداخلها، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، الذى رافقه فى جولة داخل صالة التحرير.

تسريبات هيلاري كلينتون تفضح علاقتها بالإرهابيين.. في كاريكاتير اليوم السابع

تفاعلت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود مع تسريبات رسائل هيلاري كلينتون، خلال فترة عملها بإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث ربطتها علاقات مشبوهة بجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، بدعم وتمويل من إمارة قطر الراعي الأول للإرهاب.

إقليم ناغورنى كاراباخ يعلن مقتل 51 من قواته فى معارك مع أذربيجان

أعلنت سلطات إقليم ناغورنى كاراباخ عن مقتل 51 آخرين من قواتها فى معارك مع أذربيجان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

إصابة 14 شخصا إثر اصطدام شاحنة بقطار كهربائى فى مدينة زيورخ السويسرية

أعلنت الشرطة السويسرية إصابة 14 شخصًا بجروح إثر اصطدام شاحنة بقطار كهربائي (ترام) فى مدينة زيورخ السويسرية، وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الاثنين، أن الحادث وقع بالقرب من استاد (ليتزيغروند) لكرة القدم الواقع في زيورخ أكبر المدن السويسرية، مضيفة أن التقارير الأولية تشير إلى أن سائق الشاحنة كان يرجع إلى الخلف من موقع انشاء عندما اصطدم بالقطار الكهربائي المار.

فرنسا تطالب تركيا بالإحجام عن المزيد من الاستفزازات فى البحر المتوسط

طالبت فرنسا، اليوم، الاثنين، تركيا بضرورة الإحجام عن أى استفزازات جديدة وإظهار حسن النية بعد أن أعلنت أنقرة أنها ستعاود إرسال سفينة تنقيب إلى منطقة في شرق البحر المتوسط تطالب اليونان بالسيادة عليها.

المترو يقدم هدايا مجانية للركاب فى محطتى أنور السادات والعتبة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تقديم هدايا رمزية لعدد من جمهور الركاب بمختلف فئاته عند شرائهم تذكرة ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر.

كهربا يستعين بجلسات استشفاء "الثلج" للحاق بمباراة الوداد بعد إصابة الخلفية

نشر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى، صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، خلال خضوعه لجلسات استشفاء بالثلج للتغلب على إصابة العضلة الخلفية، والتى لحقت به خلال مشاركته أمس فى مباراة فريقه أمام بيراميدز، خلال مباراة الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وخرج كهربا مصاباً قبل نهاية الشوط الأول، وعلق صانع ألعاب الأهلى على الصورة قائلاً، "وقل الحمد لله فإن بها تطيب الأحوال.. الحمد لله رب العالمين.. الحمد لله دائماً وأبداً".

طلب غريب من موسيمانى قبل مباراة الأهلى والوداد المغربى

طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تقريراً من جهازه المعاون عن أقدام لاعبى الوداد المغربى قبل مواجهتهم المرتقبة فى ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل فى كازابلانكا، وأكد موسيمانى لجهازه المعاون رغبته فى معرفة القدم التى يُجيد اللعب بها كل لاعب فى الوداد المغربى، وكذلك اللاعبون الذين يُجيدون اللعب بكلتا القدمين، لتحديد الطريقة المثلى لمواجهة كل منهم، ولاختيار التشكيل الأساسى للأهلي.

نجل أصالة يعاتب طارق العريان برسالة شديدة اللهجة .. اعرف قال إيه

وجه خالد الذهبى، نجل الفنانة أصالة رسالة عتاب شديدة اللهجة إلى المخرج طارق العريان عبر حسابه على إنستجرام، مطالبا منه قضاء المزيد من الوقت مع العائلة، حيث نشر خالد صورة مع والدته أصالة وشقيقيه "علي وآدم"، وكتب على الصورة قائلا: "أخبرني..هل تقضي وقت كاف مع عائلتك؟ الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أبدا أن يكون رجلا حقيقيا، أعلم أن هذا هو اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل، لذلك اصنع لي معروفا وأعد مشاهدته مرة أخرى، وشيء آخر أيضا املأ هذا الفراغ سريعا من أجلي".