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السودان: مجلسا السيادة والوزراء يجيزان اتفاق جوبا للسلام

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:25 م
السودان: مجلسا السيادة والوزراء يجيزان اتفاق جوبا للسلام الفريق عبدالفتاح البرهان
أ ش أ

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أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء بالسودان، عقد اليوم الاثنين، في القصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، اتفاقية جوبا لسلام السودان، التي تم توقيعها في الثالث من أكتوبر الجاري.
 
وذكر مجلس السيادة - في بيان - أن الاتفاق خضع لمناقشات واسعة من أعضاء المجلسين الذين أشادوا بالجهد الكبير الذي بذلته الوفود المتفاوضة من الجانبين، بما في ذلك الخبراء من الوزارات والهيئات المختلفة.
 
كما أشاد الاجتماع بدور دولة جنوب السودان وقيادتها ولجنة الوساطة لما قدموه من جهد وتسهيلات كبيرة لإنجاح المفاوضات.
 
وأكد الاجتماع المشترك ضرورة العمل على تهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاقية والعمل على توفير الاحتياجات المطلوبة، مشددا على ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر شرق السودان الذي سيطرح عليه اتفاق مسار الشرق، وأهمية إشراك كل مكونات شرق السودان في المؤتمر.

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