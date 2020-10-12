اليوم السابع
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السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:19 م
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا.. صور تعقيم القطارات
كتب رضا حبيشى

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واصلت هيئة السكك الحديدية  أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.
 
 
واطلقت هيئة السكة الحديد حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
 
 
وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد.
 
 
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السكة الحديد

كورونا

تعقيم القطارات

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