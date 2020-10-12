السجن 10 سنوات لإمام مسجد بالغردقة هتك عرض طفل بعد درس تحفيظ قرآن

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم ومصطفى درويش وأمانة سر مصطفى جلال وعبدالله محمد، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات لإمام مسجد لتعديه الجنسى على طفل بالمرحلة الإعدادية بعد انتهاء درس تحفيظ للقرآن الكريم بأحد مساجد الغردقة.

وتعود تفاصيل الواقعة لمنتصف فبراير الماضي، عندما تقدم أهالى طفل بالمرحلة الإعدادية، بتحرير محضر بقسم شرطة ثان الغردقة، يحمل رقم 2046 يفيدون فيه قيام المدعو ح. م في بداية العقد الرابع من العمر، باغتصاب نجلهم بعد درس تحفيظ قرأن بالمسجد، وذلك داخل الغرفة المخصصة له بالمسجد.

واتهم أهالى الطفل فى المحضر إمام المسجد، بممارسة "الشذوذ الجنسى" مع نجلهم، حيث تبين أن الطفل أبلغ أصدقائه ووالده بواقعة ممارسة إمام المسجد الشذوذ الجنسى معه، داخل غرفته، عقب الانتهاء من درس تحفيظ القرآن بالمسجد، وبدورها أحالت نيابة الغردقة بالبحر الأحمر، أمام مسجد الغردقة المتهم بهتك عرض طفل داخل محل إقامته بالمسجد لمحكمة الجنايات بالبحر الأحمر.