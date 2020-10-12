السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج الهيروين بالسيدة زينب

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "عمرو.ي" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بالسيدة زينب، وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وهيثم الطنطاوى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "عمرو.ى"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الترويج بمنطقة السيدة زينب، وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه توصل بتحرياتها السرية أن المتهم يقوم بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، فقام باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم، وفور رؤيته قام بضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار،والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، و الهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه.