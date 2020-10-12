الزراعة تعلن ارتفاع صادرات 13 محصولا من الخضر والفاكهة لـ 2.709 مليون طن

كتب ـ عز النوبى

ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، حول ارتفاع إجمالى 13 محصولا من صادرات الخضر والفاكهة التي تغزو الأسواق العالمية والاورربية لـ 2 مليون و709 آلاف و496 طنا منذ بداية موسم التصدير حتى 5 من شهر أكتوبر الجارى، مؤكدا أنه رغم ظروف أزمة كورونا وارتباك حركة النقل العالمية غزت جميع المنتجات الزراعية الأسواق العالمية والأوروبية.

وأكد تقرير الحجر الزراعى، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، أن ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 13 محصولا من المنتجات الزراعية سواء الخضر والفاكهة، ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة "الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان".

وأوضخ التقرير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و397 ألفا 945 طنا، بالإضافة إلي تصدير 677 ألفا و921 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 333 ألفا و2 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألفا و566 طنا، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 48 ألفا و627 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 34 ألفا و366 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السابع بإجمالي 29 ألفا و266 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 ألفا و761 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 16 ألفا و360 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5434 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3314 طنا، وجاء الفلفل فى المركز الثاني عشر بإجمالي 2720 طنا، واحتل الباذنجان المركز الأخير بإجمالي 1214 طنا.