الزراعة تتابع مشروعات تنمية الثروة السمكية بمحافظتى دمياط وبورسعيد

كتب عز النوبى

زار الدكتور صلاح الدين مصيلحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، محافظتى دمياط وبورسعيد، لتفقد مشروعات الثروة السمكية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وتفقد رئيس الهيئة منطقة المثلث المعدوم، للوقوف على ما تم إنجازه بها، وكذلك التجمع السكني من جميع زوايا المثلث في تلك المنطقة لمتابعة أعمال التطوير به، بهدف تعظيم إنتاج الأسماك بها، كما تفقد جميع مداخل ومخارج منطقة المثلث، فضلا عن زيارة مزرعة المنزلة السمكية التابعة للهيئة للوقوف على كفاءتها الانتاجية، وجاهزيتها لعرض وتسويق الأسماك المستزرعة بها.

وشملت الجولة تفقد المفرخ الصناعى السمكى بالمجمع الأسماك بالمنزلة، لمتابعة انتاجية زريعة الأسماك البلطي وحيد الجنس والنيلي، كذلك مصنع الأعلاف حيث يتم تصنيع 3500 طن سنوياً للمزارع الخاصة بالهيئة.

وفى ختام الزيارة التقى رئيس الهيئة واللواء، عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث تم بحث سبل تطوير بحيرة المنزلة واستعادة كفاءتها، فضلا عن الاستعانة بالخبرات الموجودة بالهيئة ودعم سبل التعاون بين المحافظة والهيئة لرفع كفاءة البحيرة.

فيما تواصل الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، خطتها لزيادة الإنتاج السمكى من خلال تحويل مزارع النظام التقليدى إلى النظام المكثف وشبه المكثف، والتوسع فى الاستزراع التكاملى فى الصحراء فى مناطق الاستصلاح، وذلك استخدام لمياه الآبار وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكى ثم استخدام المياه فى رى النباتات ، والتوسع فى الأقفاص السمكية فى البحار واستزراع القشريات خاصة الجمبرى " الفانمى" ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة لهيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.