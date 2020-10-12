الرعاية الصحية تعلن بدء تشغيل وحدة الرعاية المتوسطة بمستشفى الزهور ببورسعيد

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن وحدة الرعاية المتوسطة تضم أسرة عناية مجهزة بمونيتور لمتابعة العلامات الحيوية للمرضى على مدار 24 ساعة، كما تضم جهاز للتنفس الصناعي للحالات التي تعاني من الفشل التنفسي؛ فضلًا عن الفريق الطبي المدرب من أطباء وتمريض الذي تضمه الوحدة.

ولفتت الهيئة، إلى أنه من خلال وحدة الرعاية المتوسطة يتم استكمال العلاج لحالات الرعاية الحرجة للحالات التى تبدأ فى التحسن مما يوفر فرصة أكبر لاستقبال حالات أكثر تعقيداً بالرعاية الحرجة، إضافة إلى استقبال حالات الرعاية المتوسطة ومتابعة حالات الأقسام الداخلية حال ظهور أى أعراض تحتاج لرعاية من نوع خاص.

وتابعت الهيئة، أن الرعاية المتوسطة توفر انتقال آمن للمريض من الرعاية الحرجة إلى الأقسام الداخلية ، لافتة أن المريض الذي يغادر وحدة العناية المركزة معرض للخطر عند نقله إلى العنبر العادي، حيث أن الرعاية المتوسطة تتمتع بالمراقبة الملائمة للمريض وفي حال تحسن حالته تؤهله للإنتقال للقسم الداخلي حتى تمام الشفاء .

كما تسهم وحدة الرعاية المتوسطة في تخفيف الضغط على الرعاية الحرجة ، بما يسمح باستقبال الرعاية الحرجة لعدد أكبر من المرضى ذوى الحالات الحرجة ،وتقليل معاناة مرضى الحالات الحرجة فى توفير أماكن لهم فى المستشفيات الخاصة، وتوفيرها بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ، والتي لاتتعدى مصروفات مريض الرعاية الحرجة بها ٣٠٠ جنيه.

يشار إلى أن مستشفى الزهور التخصصي ببورسعيد هي أحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية،والتي تقدم الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتضم الطاقة الإستيعابية للمستشفى 28 سرير داخلي ،و 10 أسرة عناية كبار إلى جانب غرفتين للعمليات ، وتقدم المستشفى الخدمة الطبية في تخصصات " الجراحة العامة، جراحة العظام العامة، جراحة المسالك البولية، الباطنة" إلى خدمات الأشعة والمعمل.