الرئيس اليمنى يؤكد للمبعوث الأممى دعم مسار السلام على أساس المرجعيات الثلاث

كتب أحمد عرفة

أكد عبد ربه منصور هادى، الرئيس اليمني للمبعوث الأممي في اليمن، مارتن جريفيث دعم مسار السلام على أساس المرجعيات الثلاث، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقال الرئيس اليمني لمارتن جريفيث، إن الحوثيين لم ينفذوا بنود اتفاق استوكهولم للآن.

وفى وقت سابق، بحث رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، اليوم الاثنين، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، بحضور نائب رئيس المجلس، الموضوعات المتصلة بتطورات الأوضاع باليمن والترتيبات الخاصة لتنفيذ اتفاق الرياض والخروقات الحوثية لاتفاق استوكهولم الذي تمارسها ميليشيا الحوثي.