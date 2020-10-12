الخارجية الروسية: محادثات روسية أمريكية في موسكو حول قره باخ

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أجرى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو محادثات مع رئيس مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أندريو شيفير، حول التطورات في إقليم قره باخ.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الاثنين، بأن الاجتماع جرى في موسكو بمشاركة ممثل رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بقضية قره باخ أنجي كسبرجيك، حيث تم "بحث الأوضاع التي تتشكل في منطقة النزاع بإقليم قره باخ".

وأضافت الوزارة، أن المحادثات تناولت "الخطوات المحتملة الهادفة إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بيراموف، ووزير الخارجية الأرمني زوغراب مناتساكانيان في 10 أكتوبر في موسكو".

وأكدت أطراف المحادثات "الاهتمام بمواصلة الجهود الجماعية الرامية إلى نزع التوتر، مع أخذ مبادئ البيان الروسي الأمريكي الفرنسي المشترك، الصادر في أول أكتوبر الجاري، بعين الاعتبار".