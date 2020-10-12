الخارجية الروسية تجرى محادثات مع رئيس مجموعة مينسك حول التطورات في كاراباخ

كتب أحمد عرفة

أجرى نائب وزير الخارجية الروسى أندرية رودينكو محادثات مع رئيس مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا أندريو شيفير، حول التطورات فى إقليم كاراباخ.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الاجتماع جرى فى موسكو اليوم الإثنين بمشاركة ممثل رئيس منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا المعني بقضية كاراباخ أنجي كسبرجيك، حيث تم "بحث الأوضاع التي تتشكل في منطقة النزاع بالإقليم".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أن المحادثات تناولت الخطوات المحتملة الهادفة إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بيراموف، ووزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان في 10 أكتوبر في موسكو.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية، أطراف المحادثات الاهتمام بمواصلة الجهود الجماعية الرامية إلى نزع التوتر مع أخذ مبادئ البيان الروسي الأمريكي الفرنسي المشترك الصادر في 1 أكتوبر بعين الاعتبار.