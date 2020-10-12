الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة تؤدى اليمين أمام الملك عبد الله

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، اليمين أمام الملك عبد الله بتكليف بالإسراع في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد.
- بشر هاني الخصاونة رئيسا للوزراء
- توفيق باشا الحلالمة وزيرا للداخلية خلفا لسلامة حماد.
- أيمن الصفدي وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين ونائبا للشؤون السياسية.
- توفيق كريشان وزيرا للإدارة المحلية ونائبا للرئيس للشؤون المحلية، خلفا لوليد المصري.
- علي العايد وزير دولة لشؤون الإعلام خلفاً لأمجد العضايلة.
- رابعة العجارمة وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي خلفا لياسرة غوشة.
- معتصم السعيدان وزيرا للمياه والري خلفا لرائد ابو السعود
- مروان الخيطان وزيرا للنقل خلفا لخالد سيف
- أيمن المفلح وزيرا للتنمية الاجتماعية خلفا لبسمة اسحاقات
- مها العلي وزيرا للصناعة والتجارة خلفا لطارق الحموري.
- نبيل مصاروة وزيرا للبيئة خلفا لصالح الخرابشة
- محمد داودية وزيرا للزراعة
- "محمد سلامة" فارس النابلسي وزيرا للشباب خلفا لفارس البريزات
- الدكتور معن القطامين وزيرا للعمل خلفا لنضال البطاينة.
- أحمد الهناندة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة خلفا لمثنى الغرايبة
- الدكتور (نواف وصفي) سعيد التل وزير دولة لشؤون المتابعة
- الدكتور محمد ابوقديس وزيرا للتعليم العالي
- المهندس يحيى الكسبي وزيرًا للأشغال العامة والإسكان خلفًا لفلاح العموش.
- الدكتور نذير عبيدات وزيرا للصحة خلفا للدكتور سعد جابر.
- امية طوقان نائبا للرئيس للشؤون الاقتصادية.
- الدكتور ناصر الشريدة وزيرا للتخطيط خلفا لوسام الربضي.
- الدكتور إبراهيم الجازي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء خلفا لسامي الداوود.
- أحمد زيادات وزير دولة للشؤون القانونية خلفا لمبارك أبو يامين.
- النائب الأسبق محمود الخرابشة وزير دولة.
- موسى المعايطة وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية.
- بسام التلهوني وزيرا للعدل.
- باسم الطويسي وزيرا للثقافة.
- تيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم.
- محمد الخلايلة وزيرا للأوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية.
- هالة زواتي وزيرا للطاقة.
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