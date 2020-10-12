الحريرى يعلن موافقة رئيس برلمان لبنان على الإصلاحات الاقتصادية للمبادرة الفرنسية

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وافق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على الإصلاحات التي تضمنتها الورقة الاقتصادية من المبادرة الفرنسية الرامية إلى مساعدة لبنان وإنقاذه.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل"، سعد الحريري، عقب زيارة أجراها إلى بري مساء اليوم الاثنين.

وقال الحريري، إنه ناقش مع رئيس البرلمان الورقة الاقتصادية الفرنسية، مشيرا إلى أن وفدا من الكتلة النيابية لتيار المستقبل سيجري ابتداء من الغد زيارات إلى التكتلات النيابية؛ للوقوف على المواقف إزاء المبادرة الفرنسية ومناقشة الإصلاحات التي تضمنتها المبادرة الفرنسية.

وأضاف أنه حينما يقف على آراء التكتلات النيابية ومواقفها، ستبدأ مناقشة "الأمور الأخرى".. في إشارة إلى عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أجرى زيارتين إلى لبنان، الأولى عقب 48 ساعة من انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس، والثانية مطلع شهر سبتمبر الماضي، وتم خلال الزيارة الأخيرة الاتفاق مع القوى السياسية في لبنان على تسهيل تشكيل حكومة جديدة تقوم بحزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية والإدارية الضرورية لإنقاذ لبنان من الأزمات المتفاقمة التي يمر بها.