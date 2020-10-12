الجزيرة تحتفل بيوم المثليين.. ونشطاء يسخرون: ذيعوا فيديو عن عبودية قطر

حرصت منصة الجزيرة بلس ( AJ+ ) الفرنسية التابعة لمحطة الجزيرة القطرية على الاحتفاء باليوم العالمى للخروج للنور، 11 أكتوبر، وهو يوم مخصص للتشجيع المثليين للكشف عن أنفسهم.

والجزيرة بلس خدمة رقمية تقدمها شبكة الجزيرة الإعلامية عبر مختلف المنصات الرقمية وتستهدف الشباب.

ونشرت المحطة فيديو يتضمن تعريف بكافة المصطلحات المرتبطة بالمثليين وتاريخ ظهور هذه المصطلحات وأصلها اللغوي.

وأثار الفيديو موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث كتب أحد رواد السوشيال ميديا: قطر، أكثر دولة صديقة للمثليين على هذا الكوكب، وسيقومون بعمل فيديو عن العبودية الحديثة لنا قريبًا.

كما أشار مستخدم آخر إلى أن هذا الفيديو يكشف المعايير المزدوجة لمحطة الجزيرة التى تخاطب فى نسختها الإنجليزية والفرنسية العقلية الغربية، بينما النسخة العربية تقدم سرد متناقض تماما.

وفى العالم العربى، توالت التعليقات المنتقدة لمحطة الجزيرة، حيث كتب أحد المستخدمين: إلى حكومة قطر والشرفاء ومن له تأثير على إدارة قناة الجزيرة، وقد تمادت قناة الجزيرة بلس فى تقديم برامج إلحادية والترويج للشذوذ، أنتم مسؤولون عما تسببه هذه القناة من إفساد للشباب وهدم القيم فى المجتمع ولن تستطيعون تحمّل أوزار الناس إلى أوزاركم

ألا ساء ما تعملون.