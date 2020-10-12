التعليم: لا تأجيل للعام الدراسى الجديد.. والدراسة تبدأ السبت المقبل

كتب - أحمد صلاح العزب

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إننا أصبح لدينا خبرة كبيرة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ العام الماضى، مشيرا إلى أن خطة الوزارة للعام الدراسى الجديد تعتمد بشكل كبير على تقليل الكثافة والتباعد الاجتماعى، مؤكدا أنه لا تأجيل للعام الدراسى وأنه سيبدأ من يوم السبت المقبل.

وأضاف نائب وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اتصالات دائمة مع مديرى الإدارات التعليمية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار مجاهد إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والطب الوقائى فى حال ظهور أى حالات اشتباه فيروس كورونا فى المدارس.