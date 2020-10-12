التشيك تغلق الحانات وتتحول إلى التعليم عن بعد بسبب كورونا

رويترز

تعتزم حكومة جمهورية التشيك تطبيق إجراءات جديدة للحد من الانتشار السريع لحالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد، حيث من المقرر أن تأمر بإغلاق الحانات والمطاعم والنوادي اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى الثالث من نوفمبر .

وسيتحول معظم المدارس بموجب الإجراءات الجديدة إلى التعليم عن بعد.

وقال وزير الصحة رومان بريمولا على تويتر اليوم الاثنين إن التجمعات العامة ستقتصر على ستة أشخاص فقط وسيُحظر تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة وسيصبح وضع الكمامات إلزاميا في محطات النقل العام.

وتواجه جمهورية التشيك أعلى زيادة في أوروبا في حالات كوفيد-19 وفقا لعدد السكان، إذ ارتفع عدد الإصابات المكتشفة منذ بدء تفشي المرض إلى ما يقرب من 120 ألف حالة من حوالي 25 ألفا في بداية سبتمبر .