التحريات تكشف تحرير مزارع من الخطف بسبب خلافات على تقسيم الأراضى بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل تحرير مزارع تم اختطافه لمساومة شقيقه على دفع فدية، مقابل إطلاق سراحه، وضبط الجناة، حيث تم الكشف عن الواقعة بتلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من (سمسار أراضى - مقيم بدائرة المركز، بتلقيه اتصال هاتفى من شقيقه "مزارع - مقيم بذات الدائرة" بقيام أشخاص باختطافه، وطلب منه سداد مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، واتهامه لأحد الأشخاص "محصل كهرباء بسوهاج مقيم حلوان بالقاهرة، وأصل إقامته جرجا بسوهاج" لخلافات مالية بينهم فى أعمال تقسيم الأراضى.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل من ضباط قطاع الأمن العام، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو فى حقه بمشاركة (عاطل، سائقَين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسي مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأمكن ضبطهم وتم تحرير المختطف، وضبط بحوزة اثنين من المتهمين (طبنجة و50 طلقة لذات العيار- طبنجة صوت)، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "ميكروباص".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول "محصل الكهرباء" لوجود خلافات مالى بينه وبين المُبلغ، حيث اتفقوا على خطف المجنى عليه ومساومة المُبلغ وبتاريخ الواقعة، توجهوا إلى استراحة خاصة بالمجنى عليه، وإقتادوه تحت تهديد الأسلحة المضبوطة، واحتجزوه بمسكن أحدهم، وقاموا بمساومة المُبلغ من خلال هاتف المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.