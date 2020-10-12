البنك المركزى الإيرانى يؤكد توصله لاتفاق مع العراق للإفراج عن أصول طهران المالية

كتب أحمد عرفة

قال البنك المركزى الإيرانى: "توصلنا لاتفاق مع العراق للإفراج عن أصول إيران المالية"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف البنك المركزى الإيرانى، أن الأصول التى سيفرج عنها العراق ستستخدم لشراء بضائع أساسية.

وقبلها قال مندوب السعودية فى الأمم المتحدة، إن دعم إيران للميليشيات في المنطقة انتهاك للقرارات الأممية.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العقوبات على إيران هدفها حرمانها من أموال دعم الإرهاب.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: سنواصل سياسة الضغط القصوى على نظام إيران، موضحة أن مرشد إيران على خامنئي استخدم أموال محاربة كورونا لتمويل الحرس الثورى.

ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الشعب الإيرانى أكبر ضحايا النظام الإيراني، متابعة: سنواصل السماح للشعب الإيراني بالحصول على المواد الإنسانية.