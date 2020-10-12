اليوم السابع
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البريد السعودى يكشف خططا لاستخدام طائرات "درون" لتوصيل الطرود

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:05 ص
البريد السعودى يكشف خططا لاستخدام طائرات "درون" لتوصيل الطرود طائرات الدرون - أرشيفية
وكالات

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أكد نائب رئيس الشؤون القانونية والدولية فى البريد السعودى عبد العزيز الفوزان، بأن هناك خططاً لبدء استخدام الطائرة الدرون فى توصيل الطرود.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أشار الفوزان إلى أن استخدام طائرات الدرون فى توصيل الطرود من خلال التقنية تحتاج إلى بيئة آمنة، وكما نعلم المملكة تعتبر قارة.

وكشف الفوزان بأن البريد السعودى يعتمد تقنية متطورة وهى محطات الطرود التى تستخدم حالياً وتسمح لأى شخص يحمل كوداً معيناً بالذهاب إلى المواقع الخاصة بمحطات الطرود، التى توفرت فى الأماكن الإستراتيجية مثل المولات للحصول على الطرود خلال 24 ساعة.


طائرات الدرون

السعودية

البريد السعودى

عبد العزيز الفوزان

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