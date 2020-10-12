اليوم السابع
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الانتخابات الأمريكية فى زمن كورونا.. "الكمامات" أحدث تقاليع الدعاية لـ ترامب وبايدن.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:26 م
الانتخابات الأمريكية فى زمن كورونا.. "الكمامات" أحدث تقاليع الدعاية لـ ترامب وبايدن.. صور راقصات ترتدن كمامات تدعم جو بايدن
كتب محمد سعودي

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أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على دول العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التى تصدرت قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس التاجى بعدما سجلت أكثر من 7 ملايين حالة إصابة تزامنا مع استعدادات أمريكا إلى الانتخابات الرئاسية التى من المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل.

أحد مؤيدي جو بايدن
أحد مؤيدي جو بايدن

وفى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، لجأت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطى جو بايدن، وكذلك حملة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إلى مواكبة الدعاية الانتخابية للأزمة الصحية التى يشهدها العالم، وذلك من خلال الدعاية للمرشحين عبر الكمامات التى يرتديها الأمريكيين من أجل حماية أنفسهم والآخرين من جائحة كوفيد 19.

وفى هذا الصدد، نشرت وكالة رويترز، عددا من الصور التى تبرز الكمامات الدعائية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من بينها صور راقصات ترتدين كمامات تدعم جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خلال فعالية حملة السيارات لبايدن في لاس فيجاس أكتوبر الجارى.

أحد مؤيدي حملة ترامب
أحد مؤيدي حملة ترامب

كما حرص مؤيدو ترامب فى أكثر من مناسبة على ارتداء أقنعة الوجه التى تحمل رسائل تدعم ترامب، خاصة فى المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى الذى أقيم فى 27 أغسطس الماضى.

راقصون من شركة رقص مكسيكية محلية يرتدون أقنعة الوجه تدعم بايدن
راقصون من شركة رقص مكسيكية محلية يرتدون أقنعة الوجه تدعم بايدن
 
شخص يرتدي كمامة ضمن حملة ترامب
شخص يرتدى كمامة ضمن حملة ترامب

 

مؤيدات جو بايدن
مؤيدات جو بايدن

 

مؤيدة لترامب
مؤيدة لترامب

 

مؤيدو ترامب
مؤيدو ترامب

 


الكمامات

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