الاستهلاك المحلى من البترول يسجل 8253 ألف طن يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت معدلات الاستهلاك المحلي من البترول قفزة كبيرة في شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجل إجمالي الاستهلاك المحلي نحو 8253 ألف طن، مقابل 6620 ألف طن في شهر يوليو من عام 2019، بارتفاع بلغ نحو 1633 ألف طن.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض الإنتاج من البترول خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 6628 ألف طن، مقابل 7112 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 484 ألف طن.

وانخفض إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي في شهر يوليو الماضي، ليسجل نحو 4005 ألف طن، مقابل 4371 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 366 ألف طن، بينما سجل إنتاج الزيت الخام والمكثفات نحو 2623 ألف طن في يوليو الماضي، مقابل 2741 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بفارق تراجع بلغ نحو 118 ألف طن.

وتزامن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي مع تراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، حيث بلغت قيمة الاستهلاك نحو 4111 ألف طن في يوليو الماضي، مقابل 4126 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بفارق تراجع بلغ 15 ألف طن، أما بالنسبة للمنتجات البترولية الأخرى فقد حققت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ 4142 ألف طن في يوليو الماضي، مقابل 2494 ألف طن في نفس الشهر عام 2019.