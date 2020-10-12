الاتحاد الأوروبي: انتخابات بيلاروسيا لم تكن حرة وعقوبات جديدة على المسئولين عن العنف

كتبت: هناء أبو العز

أكد مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبى اليوم الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 9 أغسطس، لم تكن حرة ولا نزيهة، وأن ألكسندر لوكاشينكو يفتقر إلى أي شرعية ديمقراطية، وكرر المجلس دعمه الكامل لسيادة بيلاروس واستقلالها ويؤكد الحق الديمقراطي لشعب بيلاروس في انتخاب رئيسه من خلال انتخابات جديدة وحرة ونزيهة ، دون تدخل خارجي.

وأدان المجلس في اجتماعه اليوم، أعمال العنف التي تمارسها السلطات البيلاروسية ضد المتظاهرين السلميين، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم السجناء السياسيون.

وفى السياق ذاته ، أكد الاتحاد الأوروبى على العقوبات المفروضة على 40 فردا مسؤولا عن طبيعة احتيالية من الانتخابات الرئاسية والحملة العنيفة على الاحتجاجات السلمية، وتنص استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مزيد من التدابير التقييدية ضد الكيانات والمسؤولين رفيعي المستوى ، بما في ذلك ألكسندر لوكاشينكو.

كما سيقوم الاتحاد الأوروبي بتقليص التعاون الثنائي مع السلطات البيلاروسية على المستوى المركزي ، وزيادة دعمه للشعب البيلاروسي والمجتمع المدني ، وإعادة ضبط مساعداته المالية الثنائية وفقًا لذلك. تماشياً مع ذلك ، أتاح الاتحاد الأوروبي على الفور موارد مالية إضافية لضحايا العنف ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة .

وتسلط الاستنتاجات الضوء على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتكثيف مشاركته السياسية وتعاونه القطاعي ومساعدته المالية إلى بيلاروسيا بشكل كبير شريطة أن تحترم سلطاتها مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ، من خلال وقف القمع والانتهاكات ، وتعزيز عملية سياسية جادة وذات مصداقية وشاملة تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتوفر ضمانات لاحترام حقوق الإنسان.

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات البيلاروسية إلى الانخراط في حوار وطني شامل وهو على استعداد لدعم الانتقال الديمقراطي السلمي من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات ، بما في ذلك خطة شاملة للدعم الاقتصادي لبيلاروسيا الديمقراطية.