الاتحاد الأوروبى يناقش عمليات التنقيب التركية الخميس والجمعة المقبلين فى بروكسل

كتب أحمد عرفة

قرر الاتحاد الأوروبى، مناقشة عمليات التنقيب التركية فى القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعة فى بروكسل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وندد الاتحاد الأوروبي بالتوتر الذى سببه استئناف تركيا لعمليات التنقيب قرب المياه اليونانية.

وقبلها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: عقوباتنا جاهزة للتنفيذ إذا واصلت تركيا تصعيدها شرق المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، أبحرت سفينة تركية اليوم الاثنين، للقيام بعمليات مسح سيزمي في منطقة شرق البحر المتوسط، ما دفع اليونان مجددا لمطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة، وذلك ضمن خلاف حول حقوق التنقيب في عرض البحر.

وأعربت فرنسا عن قلقها بعد أن بدأت السفينة التركية أوروتش رئيس رحلتها. وقالت إن تركيا يجب أن تفي بالالتزامات التي تعهدت بها في هذا النزاع، وأن تمتنع عن الأعمال الاستفزازية وتظهر حسن نواياها.

ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الرحلة الجديدة للسفينة بأنها "تصعيد كبير" و"تهديد مباشر للسلام في المنطقة"، في حين وجهت تركيا الاتهام إلى أثينا بتأجيج التوتر.