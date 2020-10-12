الاتحاد الأوروبى يحذر تركيا: إعادة سفينة مسح للمتوسط يضاعف التوتر بالمنطقة

كتب أحمد عرفة

أكد الاتحاد الأوروبى، أن إعادة تركيا لإرسال سفينة مسح للبحر المتوسط يضاعف التوتر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، داعيا الأمم المتحدة لاستئناف مفاوضات توحيد قبرص.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الإثنين، إن تحرك تركيا لإجراء عمليات مسح في شرق البحر المتوسط جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية تصعيد كبير للتوتر يهدد السلام والأمن فى المنطقة.

وأصدرت البحرية التركية إخطارا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، قالت فيه إن السفينة أوروتش رئيس ستجري مسحا زلزاليا في شرق البحر المتوسط على مدى الأيام العشرة المقبلة.