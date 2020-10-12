اليوم السابع
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خالد صلاح
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الإمارات تعتزم إصدار أول سندات اتحادية فى الربع/4 أو أوائل 2021

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:28 ص
الإمارات تعتزم إصدار أول سندات اتحادية فى الربع/4 أو أوائل 2021 سندات - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت صحيفة الرؤية الإماراتية نقلا عن مسؤول بوزارة المالية أن الإمارات من المرجح أن تصدر أول سندات اتحادية بحلول نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من 2021.

وسمحت دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار ديون سيادية في 2018، والذي عادة ما تبيعه الإمارات منفردة.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية للرؤية "هناك حاجة لإنشاء منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وسد حاجة سوق السندات المحلية".

وقال إنه يتم إجراء مسوح عبر البنك الدولي لقياس الطلب وتقييم السوق.

ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكان الخوري قال العام الماضي إن الإمارات تخطط لبيع أول سندات اتحادية في 2020.

 


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