الإمارات تعتزم إصدار أول سندات اتحادية فى الربع/4 أو أوائل 2021

رويترز

ذكرت صحيفة الرؤية الإماراتية نقلا عن مسؤول بوزارة المالية أن الإمارات من المرجح أن تصدر أول سندات اتحادية بحلول نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من 2021.