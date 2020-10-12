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الإمارات تسجل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1271 حالة شفاء

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:47 م
الإمارات تسجل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1271 حالة شفاء فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 78483 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، وكشفت الوزارة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرة إلى رصد حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة داخل الإمارات 107,293 حالة، منذ تفشى الوباء، وفيما يبلغ عدد الوفيات في الدولة 446 حالة، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية. 

 

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,271 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 98,555.

 

 


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فيروس كورونا

الامارات

اخبار الامارات

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