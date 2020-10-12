الإمارات تسجل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1271 حالة شفاء

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 78483 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، وكشفت الوزارة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرة إلى رصد حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة داخل الإمارات 107,293 حالة، منذ تفشى الوباء، وفيما يبلغ عدد الوفيات في الدولة 446 حالة، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية.