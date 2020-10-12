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الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول الجمعة.. والمولد النبوى 29 أكتوبر فلكيًا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:04 م
الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول الجمعة.. والمولد النبوى 29 أكتوبر فلكيًا دار الافتاء
كتب لؤى على

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تستطلع دار الإفتاء المصرية يوم الجمعة القادم هلال شهر ربيع الأول للعام الهجرى 1442، وتحديد موعد المولد النبوى الشريف، من ناحية أخرى، أكد علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالى، وبهذا يكون المولد النبوى الشريف 2020 يوم 29 أكتوبر الحالى.

 

المولد النبوى الشريف 2020

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فى تصريحات صحفية، إن عدة شهر صفر ستكون 30 يوما، حيث سيولد هلال شهر ربيع الأول فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 31 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم 16 أكتوبر (يوم الرؤية)، لافتا إلى أن المولد النبوى الشريف 2020، يوم 29 أكتوبر.

 

وأضاف أن الهلال الجديد لن يولد، طبقا للحسابات الفلكية فى القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وبذلك يكون يوم 17 أكتوبر الحالى هو المتمم لشهر صفر، وتكون غرة شهر ربيع الأول فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالى، ويتم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 2020، فى اليوم التالى له.

 


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