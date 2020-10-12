اقبال المواطنين على طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى بأسيوط (صور)

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية بمراكز وقرى وأحياء المحافظة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذى للمحافظة لا يدخر جهدًا فى الإرتقاء بمستوى جميع الخدمات طبقًا للامكانات المتاحة.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بمراكز وأحياء المحافظة وفقاً لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى تقديمه لكافة التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء والعمل على تذليل العقبات أمامهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتفقد المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد أسيوط المركز التكنولوجى بمركز ساحل سليم للإطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد الـ 25% جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقاً للقانون فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضى أملاك الدولة والإجراءات التى تم الانتهاء منها موجها بحسن التعامل مع المواطنين والتفاعل السريع مع شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن كما ترأس حملة لضبط الأسواق والحد من مخالفات البيئة والإشغالات والصحة والتموين ومرافق بمركز ساحل سليم فضلاً عن تكثيف حملات لأعمال النظافة بعدد من شوارع وأحياء المدينة وذلك بحضور أسامه سحيم رئيس مركز ساحل سليم ونواب ومساعدى رئيس المركز ومسئولى الاشغالات والمرافق والتموين وغيرها.

كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء فى أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.



تفقد المركز التكنولوجي



تفقد المركز التكنولوجي